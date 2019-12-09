WADA сообщило, в каких видах спорта россияне нарушили антидопинговые правила Соответствующая информация опубликована на сайте организации.

Пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA) раскрыла подробности санкций в отношении россиян, сообщив количество спортсменов, нарушивших антидопинговые правила.

Отмечается, что в тяжелой атлетике зафиксировано 41 нарушение. Еще два – в тхэквондо, по одному случаю произошло в гребле на каноэ, а также борьбе. Еще два случая зафиксировано в биатлоне.

Также WADA отправило письмо в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций о делах 66 спортсменов из России.

Ранее стало известно, что Россия получила дисквалификацию в виде пропуска международных соревнований сроком на четыре года. Такое решение было принято, поскольку данные Московской антидопинговой лаборатории не соответствуют базе данных LIMS, который пользуется WADA.