Степашин – о санкциях WADA: Повод дали сами - Советский спорт
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10 декабря 2019 01:54ОлимпиадаГичунцев Артур

Степашин – о санкциях WADA: Повод дали сами

Ранее сообщалось, что представители РФ намерены оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) дисквалифицировать отечественных спортсменов от международных соревнований сроком на четыре года.

«Надо самим делать выводы. Повод дали сами, на самом деле. Со всякого рода «крупными специалистами» – еще во время сочинской Олимпиады. В-третьих, я все-таки рассчитываю, что это не коснется таких видов спорта, как футбол, хоккей, где позиции соответствующих федераций – УЕФА, ФИФА, хоккейной – достаточно самостоятельные. И здесь, я абсолютно убежден, мы будем участвовать во всех соревнованиях, в том числе в первенстве Европы предстоящем, которое будет проходить в нашем городе – в Санкт-Петербурге.

Вообще-то, что происходит – это, конечно, удар по престижу нашей страны. И в этом решении, на самом деле, больше политики, конечно, это совершенно очевидно. Поэтому, отвечать надо прекрасными результатами. И еще – надо серьезно разобраться, что за ситуация сложилась у нас в спорте. Выводы делать – самые серьезные, в том числе и тем, кто допустил подобного рода действия», – цитирует Степашина «Комсомольская правда».

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