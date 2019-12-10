Сергей Силкин: Коллективное наказание означает лишь одно – Россия испачкалась во всех видах спорта

- Все страны на исполкоме ВАДА проголосовали против России. Это говорит о том, что мы испачкались по полной программе. Все беды от того, что в России нет никакого контроля за спортом. Как и в других сферах.
Пробы берут у всех футболистов. Какие-то проскакивают допинг-контроль, какие-то – нет. То, что идет коллективное наказание всех российских спортсменов, в том числе и футболистов, значит лишь одно – Россия испачкалась во всех видах спорта, - приводит слова Силкина «Евро-футбол.ру».
Напомним, что в понедельник исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.
В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA, иначе решение вступит в силу.
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