Александр Кожевников: Санкции жесткие, но пока поддаваться панике не вижу смысла

- Санкции жесткие, но пока поддаваться панике не вижу смысла. Будет подана апелляция в Спортивный арбитражный суд, который, вполне возможно, изменит принятое решение.
Да, возможно, на Олимпиаде нам придется сыграть не под своим флагом. Но важно то, что мы туда едем, и нам, кстати, уже не привыкать побеждать в таких условиях, - цитирует Коженикова «Чемпионат».
Напомним, в понедельник исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия, отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года и запретить России проводить крупные международные турниры. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.
В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA в Спортивный арбитражный суд (CAS), иначе решение вступит в силу.
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