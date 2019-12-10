Комитет спортсменов МОК: Российские власти намеренно скрывали допинговые нарушения Об этом говорится в официальном Твиттере организации.

Спортивный комитет МОК отреагировал на последние события вокруг российского спорта. Ранее стало известно, что исполком Всемирного антидопингового агентства дисквалифицировал Россию от международных соревнований сроком на четыре года.

«Российские власти намеренно скрывали допинговые нарушения, поэтому мы поддерживаем решение WADA о дисквалификации спортсменов, чиновников, а также лиц, причастных к этому делу. При этом мы хотим, чтоб честные атлеты получили защиту и были оправданы», – говорится в сообщении МОК.

Ранее сообщалось, что Россия попытается оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS).