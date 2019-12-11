Американские спортсмены планирует протесты, если на ОИ попадут на один подиум с россиянами WADA отстранило Россию от участия в крупных международных турнирах, но разрешило выступать российским спортсменам под нейтральным флагом.

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Американские спортсмены планируют проводить акции протеста во время награждений на Олимпийских играх 2020 года в Токио, если будут попадать на один подиум с российскими спортсменами, сообщает The Daily Mail.

Таким образом, они намерены выражать несогласие с участием спортсменов из России в Играх даже в нейтральном статусе. Напомним, ранее стало известно о том, что комитет спортсменов WADA обсуждает возможность подачи апелляции в CAS (Спортивный арбитражный суд) на решение исполкома с целью добиться полного отстранения российских спортсменов.

Отметим, что по правилам Международного олимпийского комитета (МОК) на олимпийских объектах запрещена любая демонстрация.