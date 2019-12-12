Представитель МИД РФ: Допинг существует во всех странах, но фокусируются только на России Ранее стало известно, что наказание рассчитано на четыре года.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что решение WADA о дисквалификации России носит политический характер. Также она отметила, что проблемы с допингом существуют во всех странах, однако, в агентстве фокусируются только на отечественных спортсменах.

«Ни Россия, ни официальные лица России, причем на всех уровнях – это и деятели от спортивных структур, это наша исполнительная и законодательная власть, это, в общем-то, и президент Российской Федерации – не скрывали того, что в сфере в том числе спорта у нас есть проблемы. Но ситуация заключается в том, что эти проблемы существуют в спортивной среде всех стран мира без исключений.

Но почему именно Россия становится в фокусе вот этой работы, это вызывает большие вопросы. Ровно об этом мы говорили на брифинге в конце ноября. Ровно об этом же говорил глава внешнеполитического ведомства России в ходе одной из недавних пресс-конференций или интервью СМИ. У нас есть четкое понимание, что на протяжении многих лет Россия становится центром проведения вот таких политических кампаний. Я, честно говоря, даже не знаю, кто бы мог это отрицать, потому что если есть проблемы во всех странах, а мишенью выбирается только одна, то в этом, безусловно, есть политика. Другого объяснения найти здесь невозможно», – цитирует Захарову ТАСС.