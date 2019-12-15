Ирина Роднина: Нас волнует, с флагом мы или без флага, но не волнуют спортсмены, позорящие страну Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась мнением по поводу решения WADA о четырехлетнем отстранении России от крупных международных соревнований.

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- Нас волнует, с флагом мы или без флага, но нас не волнует, что у нас есть спортсмены, которые позорят страну. Они подводят чистых спортсменов, которые честно выступают. Их гражданская позиция от этого не страдает. Мы должны об этом говорить открыто и честно, - цитирует Роднину «РИА Новости» со ссылкой на эфир «Радио Сибирь».

Напомним, что 9 декабря исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.

В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA, иначе решение вступит в силу.