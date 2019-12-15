Дмитрий Песков: Отсутствие флага нашей страны на Олимпийских играх противоречит Олимпийской хартии Пресс-секретарь президента Российской Федерации прокомментировал решение WADA,

В интервью программе «Большая игра» на «Первом канале» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил ситуацию с возможным отстранением российских спортсменов от участия в олимпийских играх по рекомендации Всемирного антидопингового агентства.

«Мы считаем, что решение о лишении нашей страны флага на международных соревнованиях (в том числе на предстоящей в Японии Олимпиаде), противоречит Олимпийской хартии и является неприемлемым. Это также будет использовано в нашей апелляции в Спортивный арбитражный суд. Все исполнены решимости делать все, что предусмотрено соответствующими международными законами, для защиты и наших интересов, и наших флага и гимна. Мы считаем, что нашим спортивным властям нужно использовать предусмотренные законом методы апелляции, подавать в CAS. Мы верим, что это будет сделано», – заявил Песков.

9 декабря исполком WADA ввел санкции против российского спорта, запретив спортсменам из России участвовать в главных международных соревнованиях под флагом своей страны. Решение WADA может быть оспорено в Лозанне в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение трех недель.