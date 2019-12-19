РУСАДА не согласилось с наказаниями WADA, дело будет передано в Спортивный арбитражный суд Решение было принято на заседании наблюдательного совета РУСАДА в четверг.

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Наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал совету учредителей не согласиться с санкциями WADA, дело должно быть передано в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

«Набсовет имеет право принимать решение для рекомендаций общему собранию РУСАДА, – приводит ТАСС слова главы наблюдательного совета РУСАДА Александра Ивлева. – В рамках дискуссии по поводу 9 декабря о решении WADA, мы приняли решение не соглашаться с этими санкциями».

Напомним, 9 декабря исполком WADA принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия за махинации с базой данных московской лаборатории. Российским спортсменам запрещено выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под национальным флагом. Также России запрещено проводить крупные международные турниры и подавать заявки на их проведение.

В течение 21 дня российская сторона должна была принять решение по апелляции на решение WADA.