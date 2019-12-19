РУСАДА не согласилось с наказаниями WADA, дело будет передано в Спортивный арбитражный суд

Наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал совету учредителей не согласиться с санкциями WADA, дело должно быть передано в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.
«Набсовет имеет право принимать решение для рекомендаций общему собранию РУСАДА, – приводит ТАСС слова главы наблюдательного совета РУСАДА Александра Ивлева. – В рамках дискуссии по поводу 9 декабря о решении WADA, мы приняли решение не соглашаться с этими санкциями».
Напомним, 9 декабря исполком WADA принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия за махинации с базой данных московской лаборатории. Российским спортсменам запрещено выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под национальным флагом. Также России запрещено проводить крупные международные турниры и подавать заявки на их проведение.
В течение 21 дня российская сторона должна была принять решение по апелляции на решение WADA.
Дзюба совершенно прав: все «обделались». Еврокубки – не для нас После чемпионата мира прошло полтора года. Казалось – духоподъемных. Но как говорят – был дух, да протух. Наши клубы позорно покинули еврокубки. 13.12.2019 11:30 Футбол Андронов Алексей Раскатать и треснуть – напутствие от Отара В преддверии отнюдь не лирических столкновений 14 декабря наш колумнист дает напутствие спортсменам. 08.12.2019 12:00 ММА Кушанашвили Отар Дмитрий Ярошенко: Бабикова ждут в Ижевске, чтобы обыграть В минувшее воскресенье завершился первый этап Кубка мира в Эстерсунде. Но уже в пятницу стартует второй – в Хохфильцене. 11.12.2019 10:00 Биатлон Домрачев Владислав Ян нокаутировал Фейбера, Усман побил Ковингтона. Лучшие моменты турнира UFC 245 (видео) Россиянин стал главным претендентом на пояс чемпиона в легчайшем весе, а Макс Холлоуэй теперь без пояса. 15.12.2019 10:30 ММА Ващенко Сергей ТВ-рейтинги: неделя Тутберидзе и хоккейный «Тест на беременность» Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Среди спортивных передач вне конкуренции финал Гран-при по фигурному катанию. 11.12.2019 15:30 Фигурное катание Тигай Лев Кучеров доигрался до запаса. Что происходит с лидером «Тампы» Никита Кучеров сумел-таки восстановиться после травмы, полученной в предыдущем туре в поединке с «Вашингтоном», и даже открыл счет в домашнем матче с «Оттавой» (4:3 ОТ). Однако, как и с «Кэпиталз», игру закончил задолго до финальной сирены. 18.12.2019 15:00 Хоккей Славин Виталий Есть 400! Спасибо, «Калгари», за распахнутые ворота Евгений Малкин из-за болезни пропустил пару матчей «Питтсбурга», продолжающего выступать без прооперированного Сидни Кросби. 18.12.2019 17:15 Хоккей Славин Виталий С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай Пиковый Месси против пикового «Реала». Чего ждать от Эль-Класико В среду в столице Каталонии мы увидим очередную серию легендарного противостояния: в гости к «Барселоне» пожалует «Реал». 18.12.2019 00:00 Футбол Зибрак Артем Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай