Николай Валуев: Преследование российских спортсменов со стороны WADA никогда не закончится

- Я говорил год назад, что перед Олимпиадой, учитывая все юридические процедуры, которые потребуют время, WADA будут искать любую зацепку, чтобы вновь организовать преследование российских спортсменов. Это будет всегда, никогда это не закончится. WADA - это политическая дубина, это все моветон. Как решили, так и будет, - приводит слова Валуева «РИА Новости».
Напомним, что 9 декабря исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.
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