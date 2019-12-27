РУСАДА отправило в WADA несогласие с отстранением WADA решило на четыре года отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах.

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус сообщил о том, что отправил во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) решение о несогласии с санкциями WADA, а также письмо со своей позицией.

«Решение отправлено. К пакету документов также приложил письмо с собственной позицией по данному вопросу», – приводит «Р-Спорт» слова Гануса.

Напомним, во вторник общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендацию наблюдательного совета организации о несогласии с санкциями WADA.

9 декабря исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия, отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года и запретить России проводить крупные международные турниры. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.

В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA в Спортивный арбитражный суд (CAS), иначе решение вступит в силу.