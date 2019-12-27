Интересы РУСАДА в Спортивном арбитражном суде будет представлять швейцарская юридическая компания

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус уведомил WADA о том, что интересы российской стороны в Спортивном арбитражном суде в Лозанне будет защищать швейцарская компания Schellenberg Wittmer.
«Была определена юридическая организация, которой РУСАДА выразит доверенность на ведение дел в суде. Это Schellenberg Wittmer», - приводит ТАСС слова Гануса.
Schellenberg Wittmer ранее оказывала юридическую поддержку российским атлетам. В частности, компания успешно оспорила в CAS апелляции 28 российских спортсменов, обвиненных в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде 2014 года в Сочи.
Напомним, во вторник общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендацию наблюдательного совета организации о несогласии с санкциями WADA.
Сегодня Ганус сообщил о том, что отправил в WADA решение о несогласии с санкциями, а также письмо со своей позицией.
9 декабря исполком WADA лишил РУСАДА статуса соответствия, отстранил Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года и запретил России проводить крупные международные турниры. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.
В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA в Спортивный арбитражный суд (CAS), иначе решение вступит в силу.