Интересы РУСАДА в Спортивном арбитражном суде будет представлять швейцарская юридическая компания WADA на четыре года отстранило Россию от участия в крупных международных турнирах.

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Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус уведомил WADA о том, что интересы российской стороны в Спортивном арбитражном суде в Лозанне будет защищать швейцарская компания Schellenberg Wittmer.

«Была определена юридическая организация, которой РУСАДА выразит доверенность на ведение дел в суде. Это Schellenberg Wittmer», - приводит ТАСС слова Гануса.

Schellenberg Wittmer ранее оказывала юридическую поддержку российским атлетам. В частности, компания успешно оспорила в CAS апелляции 28 российских спортсменов, обвиненных в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

Напомним, во вторник общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендацию наблюдательного совета организации о несогласии с санкциями WADA.

Сегодня Ганус сообщил о том, что отправил в WADA решение о несогласии с санкциями, а также письмо со своей позицией.

9 декабря исполком WADA лишил РУСАДА статуса соответствия, отстранил Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года и запретил России проводить крупные международные турниры. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.

В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA в Спортивный арбитражный суд (CAS), иначе решение вступит в силу.