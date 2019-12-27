Председатель набсовета РУСАДА – о письме Гануса: Коммуникациями надо делиться с учредителями Ганус сопроводил личным письмом уведомление о несогласии с санкциями WADA.

Загрузка...

Председатель наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Александр Ивлев высказался о решении главы организации Юрия Гануса отправить вместе с решением о несогласии с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) письмо с личной позицией по этому вопросу.

«Интересно будет посмотреть, что он там написал, конечно, – приводит «Р-Спорт» слова Ивлева. – Подобными коммуникациями минимум надо делиться с учредителями и членами набсовета. Хотя это его личное дело, будет ли показывать или нет».

В пятницу РУСАДА уведомило WADA о несогласии с санкциями. Во вторник общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендацию наблюдательного совета организации о несогласии с санкциями WADA.

Напомним, 9 декабря исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия, отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года и запретить России проводить крупные международные турниры. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.

В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA в Спортивный арбитражный суд (CAS), иначе решение вступит в силу.