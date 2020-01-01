Томас Бах: Мы решительно против растущей политизации спорта

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в новогоднем обращении высказался о недопустимости использования Олимпийских игр в политических целях.
«Олимпийские игры всегда были мировой площадкой для спортсменов и их выступлений, – говорится в заявлении Баха на официальном сайте МОК. – Они не являются и никогда не должны стать площадкой для продвижения политических или любых других потенциально противоречивых целей.
Мы решительно против растущей политизации спорта, потому что только таким образом сможем выполнить нашу миссию по объединению мира в мирной конкуренции. Как показывает история, такая политизация спорта не приводит ни к какому результату и только усугубляет существующие разногласия».
Напомним, 9 декабря исполком Всемирной антидопинговой организации (WADA) по рекомендации комитета по соответствию принял решение отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах (Олимпийских и Паралимпийских игр и чемпионатах мира). Такие санкции приняты в связи с тем, что, по мнению WADA, Россия намеренно вносила изменения в базу данных Московской антидопинговой лаборатории, которая была передана экспертам организации в январе прошлого года. Также Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса соответствия. 27 декабря РУСАДА направило WADA уведомление о несогласии с санкциями в отношении России.
Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.
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