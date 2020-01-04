В WADA назвали размер взноса России в бюджет организации в 2020 году Стала известна сумма обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на 2020 год.

Загрузка... «Размер взноса России в 2020 году составит $1 015 977», - цитирует ТАСС пресс-службу организации. Как отмечается, с каждым годом сумма взноса стран в бюджет WADA увеличивается примерно на 8%. В 2019 году Россия заплатила $946 747.