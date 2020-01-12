На ЮОИ Мозалев выиграл серебро в турнире юношей фигуристов, а Самсонов – бронзу На зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне завершилась произвольная программу одиночников.

На третьей зимней юношеской Олимпиаде в швейцарской Лозанне юные фигуристы завершили борьбу в произвольной программе. Чемпионом стал 16-летний японец Юма Кагияма с суммой баллов 239,17 по итогам двух выступлений. Он же показал лучший результат в произвольной программе – 166,41.

Второе и третье и места на пьедестале почета досталась представителям России. Итоговый результат 16-летнего Андрея Мозалева 237,94 балла (158,22 в произвольной). 14-летний Даниил Самсонов собрал сумму 215,21 (138,59).

Зимние юношеские Олимпийские игры

Лозанна (Швейцария)

Фигурное катание

Юноши. Произвольная программа