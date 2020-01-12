На ЮОИ Мозалев выиграл серебро в турнире юношей фигуристов, а Самсонов – бронзу - Советский спорт
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12 января 2020 18:41Шарафудинов Виктор

На ЮОИ Мозалев выиграл серебро в турнире юношей фигуристов, а Самсонов – бронзу

На зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне завершилась произвольная программу одиночников.

На третьей зимней юношеской Олимпиаде в швейцарской Лозанне юные фигуристы завершили борьбу в произвольной программе. Чемпионом стал 16-летний японец Юма Кагияма с суммой баллов 239,17 по итогам двух выступлений. Он же показал лучший результат в произвольной программе – 166,41.

Второе и третье и места на пьедестале почета досталась представителям России. Итоговый результат 16-летнего Андрея Мозалева 237,94 балла (158,22 в произвольной). 14-летний Даниил Самсонов собрал сумму 215,21 (138,59).

Зимние юношеские Олимпийские игры
Лозанна (Швейцария)

Фигурное катание

Юноши. Произвольная программа

Место

Спортсмен

Страна

ПП

Сумма

1

Юма Кагияма

Япония

166.41

239.17

2

Андрей Мозалев

Россия

158.22

237.94

3

Даниил Самсонов

Россия

138.59

215.21

4

Алекса Ракич

Канада

134.27

205.23

5

Ча Юн Хын

Корея

129.51

199.12

6

Чен Юдон

Китай

127.29

184.60

7

Ноа Боденштайн

Швейцария

116.36

176.92

8

Николай Мемола

Италия

114.37

176.55

9

Андрей Кокура

Украина

109.20

171.68

10

Лиам Капейкис

США

112.02

161.59

11

Даниэл Мразек

Чехия

96.32

156.98

12

Арлет Леванди

Эстония

104.78

154.65

13

Франсуа Пито

Франция

101.02

154.04

14

Маттео Нальбоне

Италия

91.63

144.64

15

Никита Коваленко

Израиль

87.41

132.12

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