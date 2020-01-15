Сын Жириновского хочет стать министром спорта РФ Об этом он заявил «Чемпионату».

Депутат Государственной Думы РФ Игорь Лебедев рассказал о своем отношении к работе Павла Колобкова на посту министра спорта РФ, а также заявил, что готов занять эту должность.

«Как оцениваю работу Колобкова? Работу всех министров мы расцениваем положительно, потому что в России есть обычай про ушедших людей в любом смысле слова не говорить плохо.

Министр Колобков выполнил свою роль. Конечно, можно вспоминать и решение ВАДА, и проигрыши национальных сборных, и неудовлетворительные выступления некоторых из наших спортсменов, но в целом министр поработал хорошо, спасибо ему большое за проделанную работу и успехов на новом рабочем месте.

Гадать о том, кто будет новым министром, – гадание на кофейной гуще, не хотелось бы этого делать, давайте спокойно дождемся кандидатуры премьер-министра, а потом уже узнаем всех министров.

Согласился бы я на роль министра спорта, если бы была такая возможность? Да, не отказался бы», – сказал Лебедев, являющийся сыном лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского.