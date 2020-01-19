Шпынева выиграла золотую медаль в прыжках на лыжах с трамплина на юношеской Олимпиаде Соревнования проходят в швейцарской Лозанне.

Россиянка Анна Шпынева выиграла золото в прыжках на лыжах с трамплина на юношеских Олимпийских играх. По сумме двух попыток россиянка набрала 229,6 балла. Второе место заняла француженка Жозефина Панье (222,8), третье - чешка Штепанка Птачкова (214,6). Еще одна представительница России, Алина Бородина, расположилась на 18-й позиции. Юношеские Олимпийские игры завершатся 22 января.