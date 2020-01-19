Анастасия Цыганова - о золоте на юношеских Олимпийских играх: Не ожидала, что займу первое место Российская скелетонистка Анастасия Цыганова – о победе на зимних юношеских Олимпийских играх, которые проходят в швейцарской Лозанне.

«Не ожидала, что займу первое место. Очень сильно волновалась, но смогла собраться. Здесь очень сильные соперники. Первой попыткой я больше довольна. Вторая была хуже, но показанного времени хватило, чтобы выиграть», - приводит слова Цыгановой официальный Twitter Олимпийского комитета России.

Напомним, что россиянка в сумме двух попыток показала результат 2 минуты 22,5 секунды. Серебро досталось представительнице Германии Йозефе Шелльмозер, уступившей Цыгановой 0,03 секунды. Замкнула тройку призеров еще одна немка Зисси Шредль (+0,45).