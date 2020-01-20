Хайо Зеппельт: UKAD выбрало нелепый способ, чтобы отказаться передавать WADA пробы Мо Фары - Советский спорт
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20 января 2020 21:25Олимпиада

Хайо Зеппельт: UKAD выбрало нелепый способ, чтобы отказаться передавать WADA пробы Мо Фары

Немецкий журналист Хайо Зеппельт осудил решение Британского антидопингового агентства (UKAD) не передавать WADA пробы олимпийского чемпиона Мо Фары в рамках расследования дела американца Альберто Салазара.

- UKAD выбрало очень неуклюжий способ, чтобы отказаться передавать WADA пробы Мо Фары для расследования по делу Салазара. Они не должны удивляться, почему их критикует даже Россия. Это действительно вызывает определенное недоверие, - написал Зеппельт в своем Twitter.

Напомним, что дисквалифицированный за применение допинга Салазар был тренером Фары с 2011 по 2017 год, за это время легкоатлет четыре раза завоевал золотые медали Олимпийских игр, шесть раз стал чемпионом мира и пять раз - чемпионом Европы.

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