Хайо Зеппельт: UKAD выбрало нелепый способ, чтобы отказаться передавать WADA пробы Мо Фары

- UKAD выбрало очень неуклюжий способ, чтобы отказаться передавать WADA пробы Мо Фары для расследования по делу Салазара. Они не должны удивляться, почему их критикует даже Россия. Это действительно вызывает определенное недоверие, - написал Зеппельт в своем Twitter.
Напомним, что дисквалифицированный за применение допинга Салазар был тренером Фары с 2011 по 2017 год, за это время легкоатлет четыре раза завоевал золотые медали Олимпийских игр, шесть раз стал чемпионом мира и пять раз - чемпионом Европы.
Александр Шлеменко: Хабиб оказался прав на счет Серроне Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко прокомментировал победу ирландца Конора Макгрегора над американцем Дональдом Серроне. 19.01.2020 10:00 ММА Усачев Владислав Лучший боксер, бой и нокаут. Все герои бокса в прошедшем году «Советский спорт» подвел итоги бокса в 2019 году и называет имена главных героев предыдущих 12 месяцев. 07.01.2020 12:30 Бокс Усачев Владислав Золото Олимпиады – у танцоров из… Японии. Обзор событий недели Соревнования фигуристов на юношеских Олимпийских играх в Лозанне завершились командным турниром, где россияне добыли еще три медали. Но не вместе, а по отдельности. 20.01.2020 12:00 Фигурное катание Тигай Лев Магомед Исмаилов: Александр Емельяненко сейчас сильнее Федора Российский боец Магомед Исмаилов рассказал о предстоящем поединке с Александром Емельяненко. 29.12.2019 02:45 ММА Усачев Владислав Где взять патроны, которые не сдувает? В Рупольдинге сборной надо исправлять стрельбу В среду стартует 5-й этап Кубка мира. Российская команда попробует реабилитироваться после неудачного выступления в Оберхофе на минувшей неделе. 14.01.2020 19:30 Биатлон Тигай Лев Шоу Макгрегора. Конор в одну калитку избил Дональда Серроне (видео) Ирландцу потребовалось всего 40 секунд, чтобы размазать легенду ММА. 19.01.2020 09:30 ММА Ващенко Сергей Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка Дэвиса Первый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год. 25.11.2019 21:00 Теннис Мысин Николай РФС займется «поздними» детьми Врач сборной России Эдуард Безуглов и руководитель академии «Чертаново» Николай Ларин рассказали об одной из самых актуальных проблем нашего детского и юношеского спорта – эффекте относительного возраста, из-за которого тысячи талантливых мальчишек не могут попасть в большой футбол. 19.01.2020 17:45 Футбол Сергеев Иван Первые… с конца. Миронова и Куклина стали последними в масс-старте Допустив на двоих 21 промах (!), россиянки Светлана Миронова и Лариса Куклина в Оберхофе дружно замкнули протокол гонки с общего с старта. 12.01.2020 16:45 Биатлон Мысин Николай «Нас засудили! Анисимов виноват». Илья Сорокин – о мастер-шоу Вратарь дивизиона Тарасова и ЦСКА – о судействе и драниках-спасителях его кудрей в Матче звезд КХЛ. 18.01.2020 22:00 Хоккей Кузютина Елена