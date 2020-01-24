Олег Матыцин: Будем делать все, чтобы защитить всех чистых спортсменов Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Министерство спорта сделает все, чтобы защитить всех чистых спортсменов.

- Главный фактор решения проблемы (допинга) - это образование, разъяснение, почему допинг вреден не только для здоровья, но и для культуры, менталитета. Безусловно, мы будем делать все, чтобы защитить всех чистых спортсменов и обеспечить развитие здорового спорта в стране, - цитирует Матыцина ТАСС.

Напомним, что Матыцин был назначен на должность министра спорта РФ во вторник, 21 января. На этом посту он сменил Павла Колобкова.