Президиум ВФЛА подал в отставку и передал полномочия рабочей группе ОКР Об этом сообщает пресс-служба организации.

Сегодня, 3 февраля президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) подал в отставку и передал полномочия по проведению внеочередной выборной конференции и по взаимодействию с международными организациями рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР).

На прошлой неделе Министерство спорта объявило о приостановлении государственной аккредитации ВФЛА до 1 марта.

Перед этим Министерство спорта и ОКР выступили с совместным заявлением, в котором призвали руководство ВФЛА рассмотреть вопрос о сложении полномочий, включая полномочия всех членов президиума организации, а также наделить рабочую группу ОКР по восстановлению статуса ВФЛА полномочиями по организации и проведению выборной конференции, намеченной на 28 февраля.

Добавим, что ВФЛА лишена полноценного статуса в World Athletics с осени 2015 года.