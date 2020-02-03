Президиум ВФЛА подал в отставку и передал полномочия рабочей группе ОКР

Сегодня, 3 февраля президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) подал в отставку и передал полномочия по проведению внеочередной выборной конференции и по взаимодействию с международными организациями рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР).
На прошлой неделе Министерство спорта объявило о приостановлении государственной аккредитации ВФЛА до 1 марта.
Перед этим Министерство спорта и ОКР выступили с совместным заявлением, в котором призвали руководство ВФЛА рассмотреть вопрос о сложении полномочий, включая полномочия всех членов президиума организации, а также наделить рабочую группу ОКР по восстановлению статуса ВФЛА полномочиями по организации и проведению выборной конференции, намеченной на 28 февраля.
Добавим, что ВФЛА лишена полноценного статуса в World Athletics с осени 2015 года.
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