Мишустин назначил Байсултанова заместителем министра спорта Ранее 55-летний чиновник был первым замминистра по делам Северного Кавказа.

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил бывшего первого заместителя министра по делам Северного Кавказа Одеса Байсултанова заместителем министра спорта РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на Интернет-портале Правительства Российской Федерации.

«Назначить Байсултанова Одеса Хасаевича заместителем министра спорта Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», – сказано в документе.

Одес Байсултанов с апреля 2016 года занимал должность первого заместителя министра РФ по делам Северного Кавказа.