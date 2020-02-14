Станислав Поздняков: Новый глава ВФЛА должен обладать кристально чистой репутацией Президент ОКР назвал главные критерии выборов руководителя федерации.

В Олимпийском комитете России 14 февраля состоялось заседание Исполкома ОКР. Во время него участники обсудили вопросы выборов нового руководителя ВФЛА, а также обеспечения участия олимпийской сборной России в токийской Олимпиаде-2020.

Совещание проходило за закрытыми дверями. После заседания к журналистам вышли президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков и трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене, которые озвучили главные решения комитета.

- Встреча прошла в конструктивной и дружеской атмосфере. Мы скорректировали регламент конференции по выборам президента ВФЛА. Критерии допуска кандидатов до выборов будут беспрецедентно жесткими. Смысл их следующем: на пост не могут претендовать люди, которые нарушали или подозревались в нарушении антидопинговых правил. Мы придерживается принципа, чтобы в новом руководстве были люди с кристально чистой репутацией. В сложившейся ситуации полумеры нам сейчас не нужны, - сказал Поздняков.

В свою очередь Мария Ласицкене отметила, что довольна состоявшейся встречей.

- Я вижу, что работа ведется, надежда есть. У всех серьезный настрой. Я рада, что смогла задать вопросы, которые интересуют спортсменов. Услышала ответы, в том числе от юристов. Хорошо, что мы встретились. Шансы, что легкоатлеты смогут поехать на Олимпиаду - 50 на 50. Но надеюсь, что эта проблема решится.