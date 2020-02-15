Евгений Устюгов освобожден от должности главного судьи зимней Спартакиады учащихся России В связи с решением Международного союза биатлонистов (IBU) Евгений Устюгов освобожден от должности главного судьи X зимней Спартакиады учащихся России.

«В связи с решением Дисциплинарной антидопинговой панели (ADHP) Международного союза биатлонистов (IBU) от 13 февраля 2020 года о признании Евгения Устюгова виновным в нарушении п. 2.2. Антидопинговых правил IBU и его дисквалификации, Министерством спорта Российской Федерации принято решение об освобождении Евгения Устюгова от должности главного судьи X зимней Спартакиады учащихся России», - говорится в заявлении пресс-службы Минспорта России.

Отмечается, что главным судьей соревнований утвержден заслуженный мастер спорта России Роман Орешников (бобслей).

Финальный этап X зимней Спартакиады учащихся России 2020 года, организатором которой выступает Министерство спорта Российской Федерации и Федеральный центр подготовки спортивного резерва, проходит с 9 февраля по 3 апреля в четырёх регионах России.