«Объединенные одним чувством». В Японии выбрали девиз Олимпиады и Паралимпиады (видео) Олимпиада в Токио стартует 24 июля.

Организационный комитет Олимпиады и Паралимпиады 2020 года определился с девизом предстоящих соревнований.

Как сообщается на странице соревнований в Twitter, официальным слоганом ОИ в Токио стала фраза United by emotion («Объединенные одним чувством»).

«Совсем скоро наступит момент, когда люди по всему миру захотят поделиться своими чувствами по поводу соревнований. И оргкомитет Токио-2020 решил использовать этот девиз, чтобы стремиться к успешному проведению Игр», - говорится в сообщении организаторов.

Также оргкомитет Игр представил промо-ролик, в котором приняла участие японская теннисистка Наоми Осака.

Олимпийские игры - 2020 в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа, Паралимпиада - с 25 августа по 6 сентября.