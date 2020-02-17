«Объединенные одним чувством». В Японии выбрали девиз Олимпиады и Паралимпиады (видео)
Олимпиада в Токио стартует 24 июля.
Организационный комитет Олимпиады и Паралимпиады 2020 года определился с девизом предстоящих соревнований.
Как сообщается на странице соревнований в Twitter, официальным слоганом ОИ в Токио стала фраза United by emotion («Объединенные одним чувством»).
«Совсем скоро наступит момент, когда люди по всему миру захотят поделиться своими чувствами по поводу соревнований. И оргкомитет Токио-2020 решил использовать этот девиз, чтобы стремиться к успешному проведению Игр», - говорится в сообщении организаторов.
Также оргкомитет Игр представил промо-ролик, в котором приняла участие японская теннисистка Наоми Осака.
Олимпийские игры - 2020 в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа, Паралимпиада - с 25 августа по 6 сентября.
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