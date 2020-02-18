Станислав Поздняков: Убеждены, что наши спортсмены должны выступать на ОИ под национальным флагом Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков оценил возможность выступления на ближайших Олимпийских играх под своим флагом и гимном.

- Мы убеждены, что наши спортсмены должны поехать на игры в составе олимпийской команды России и выступать под нашим национальным флагом. Сделаем все от нас зависящее для этого, - цитирует Позднякова РБК.

Напомним, 9 декабря исполком WADA по рекомендации комитета по соответствию принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в крупных международных турнирах (Олимпийских и Паралимпийских игр и чемпионатах мира). По планам WADA российские спортсмены смогут выступать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Также РУСАДА было лишено статуса соответствия, а России запрещено принимать международные турниры. Россия заявила о несогласии с решением WADA. Дело передано в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.