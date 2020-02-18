Станислав Поздняков: Наши спортсмены будут принимать участие в ОИ вне зависимости от решения CAS Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков выразил уверенность в том, что российские спортсмены будут участвовать в Олимпийских играх.

- Наши спортсмены вне зависимости от решения CAS будут принимать участие в Олимпийских играх. Для Международного олимпийского комитета, для всего олимпийского спортивного сообщества приоритетом являются интересы спортсменов, без них теряет смысл сама суть этого рода деятельности. И в Олимпийской хартии записано, что Олимпийские игры - это соревнования именно между спортсменами. Поэтому россияне выступят в Токио на Олимпийских играх в любом случае, так как это единственный справедливый подход и он поддерживается большинством наших зарубежных коллег, - передает слова Позднякова РБК.

Напомним, 9 декабря исполком WADA по рекомендации комитета по соответствию принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в крупных международных турнирах (Олимпийских и Паралимпийских игр и чемпионатах мира). По планам WADA российские спортсмены смогут выступать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Также РУСАДА было лишено статуса соответствия, а России запрещено принимать международные турниры. Россия заявила о несогласии с решением WADA. Дело передано в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.