У МОК есть еще три месяца на принятие решения по Олимпиаде из-за коронавируса Летние Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.

Член Международного олимпийского комитета Дик Паунд заявил, что у МОК есть еще три месяца, чтобы решить судьбу Олимпийских игр в Токио. Проведению летней Олимпиады угрожает распространение коронавируса.

«Решение абсолютно точно должно быть принято за два месяца до начала Игр, – отметил Паунд в интервью AP. – В это время уже будет будет наращивать систему безопасности, обеспечение продовольствием, подготовку олимпийской деревни и отелей. Средства массовой информации начнут строить свои студии. В случае отсутствия гарантий безопасности будет рассматриваться отмена соревнований».

Летние Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.

Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 2663 человека, число подтвержденных случаев заражения превысило 77 тысяч человек.