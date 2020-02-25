МОК заявил, что подготовка к Олимпийским играм Токио идет по плану, несмотря на коронавирус Олимпиада в японской столице должна пройти с 24 июля по 9 августа.

Международный олимпийский комитет заявил, что подготовка к летним Олимпийским играм в Токио продолжается по ранее утвержденному плану, несмотря на распространение коронавируса. Вот, что ответили в пресс-службе МОК, отвечая на запрос «РИА Новости»:

«Подготовка к Олимпийским играм в Токио продолжается по плану. Контрмеры против инфекционных заболеваний составляют важную часть в работе оргкомитета «Токио-2020» по проведению безопасных соревнований. Мы полностью уверены в том, что соответствующие органы, в частности, в Японии и Китае, примут все необходимые меры для урегулирования сложившейся ситуации.

Оргкомитет сотрудничает со всеми соответствующими организациями по вопросам отслеживания инфекционных заболеваний. Также МОК поддерживает связь со Всемирной организацией здравоохранения и консультируется с собственными медицинскими экспертами».

Летние Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.

Сегодня стало известно, чемпионат Японии по футболу приостановлен до 15 марта.

Всего в стране заражение новым типом коронавируса подтверждено у 862 человек. Из них 691 – пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess. В тяжелом состоянии находятся более 30 человек, четверо скончались.