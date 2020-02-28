Возобновление аккредитации ВФЛА будет рассмотрено 2 марта - Советский спорт
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28 февраля 2020 23:07ОлимпиадаГичунцев Артур

Возобновление аккредитации ВФЛА будет рассмотрено 2 марта

Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

Вопрос о восстановлении аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) будет рассмотрен 2 марта на внеочередном заседании Комиссии по государственной аккредитации спортивных федераций.

Напомним, решение о приостановлении аккредитации ВФЛА было принято по рекомендациям Олимпийского комитета России, а также на основании решений комиссии министерства по госаккредитации общероссийских спортивных федераций.

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