Возобновление аккредитации ВФЛА будет рассмотрено 2 марта Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

Вопрос о восстановлении аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) будет рассмотрен 2 марта на внеочередном заседании Комиссии по государственной аккредитации спортивных федераций.

Напомним, решение о приостановлении аккредитации ВФЛА было принято по рекомендациям Олимпийского комитета России, а также на основании решений комиссии министерства по госаккредитации общероссийских спортивных федераций.