Олимпиада в Токио может пройти без зрителей на трибунах из-за коронавируса В связи с угрозой распространение коронавируса Олимпийские Игры 2020 года в Токио могут быть организованы только в телевизионном формате.

Как сообщает «Профиль», проведение Олимпиады за закрытыми дверями при допуске съемочных групп удовлетворит уже подписанные многомиллионные телевизионные сделки – данный вариант будет рассматриваться как альтернатива отмене мероприятия или переносу его в другое место.

Напомним, что 31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

Летние Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.