Роман Репилов: Мое поколение спортсменов рискует никогда не выступить под российским флагом

– Я просто не понимаю, почему второй раз подряд так происходит. Опять спортсмены остались крайними. Все это так глупо выглядит. Это вообще не в копилку спорту и нашей стране. Руководству пора разобраться с этим. Сейчас вообще придумали эти схемы не очень понятные. Тебе прежде чем выступить, нужно доказать, что ты в допинговых схемах не участвовал. Как вообще все это доказать, я не представляю. Мое поколение спортсменов рискует никогда под российским флагом не выступить. Ходить в серой робе и белой шапочке – не весело. Если в Пекин мы снова поедем в нейтральном статусе, то эта Олимпиада будет для меня последней, – цитирует Репилова Sport24.ru.
Отметим, что вчера спортсмен во второй раз в карьере стал обладателем Кубка мира. Ранее он выигрывал в сезоне 2016/17. Кроме него по одному разу победителями в общем зачете становились Альберт Демченко (2004/05) и Семен Павличенко (2018/19).
9 декабря исполком WADA по рекомендации комитета по соответствию принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в крупных международных турнирах (Олимпийских и Паралимпийских игр и чемпионатах мира). По планам WADA российские спортсмены смогут выступать в соревнованиях в нейтральном статусе. Такие санкции приняты в связи с тем, что, по мнению WADA, Россия намеренно вносила изменения в базу данных Московской антидопинговой лаборатории, которая была передана экспертам организации в январе прошлого года.
Также РУСАДА было лишено статуса соответствия, а России запрещено принимать международные турниры. Россия заявила о несогласии с решением WADA. Дело передано в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.
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