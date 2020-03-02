Адвокат: Представленные МОК документы по делу Зайцевой являются подделкой Сегодня в CAS проходят слушания по допинговым делам Зайцевой, Романовой и Вилухиной

Адвокат Алексей Панич, защищающий интересы российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной во время слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS), в своем выступлении заявил, что представленные Международным олимпийским комитетом (МОК) подписи на всех документах Григория Родченкова являются подделкой.

– Безответственность и некомпетентность МОК привела к тому, что спортсмены потратили кучу своих денег и времени. В созданной чиновниками МОК только им удобной системе у спортсмена практически нет шансов доказать свою невиновность. Мы требуем от СAS создать новый прецедент и хотим справедливой компенсации морального вреда и понесенных расходов. Такая серьезная организация не вправе готовить обвинение так непрофессионально.

Никому не подчиняющаяся надгосударственная полицейская структура нарушает права человека на каждом шагу и сама не следует собственным правилам. Свои многочисленные ошибки безнаказанно перекладывает на спортсменов, калеча человеческие судьбы. Необходимо вернуть в спорт выстраданную столетиями презумпцию невиновности как краеугольный принцип мирового права, защита прав человека важнее коммерческих интересов WADA, – сказал Панич.

Напомним, что в ноябре 2017 года комиссия МОК аннулировала результаты спортсменок на Олимпийских Играх 2014 года в Сочи, где они стали серебряными призерками в эстафете, а Вилухина лишилась еще и серебра в спринтерской гонке. Кроме того, они были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах.

Апелляцию на это решение российские биатлонистки спортсменки подали больше двух лет назад, однако рассмотрение дел затягивалось.