Министерство спорта восстановило аккредитацию ВФЛА Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Сегодня, 2 марта Комиссия по государственной аккредитации спортивных федераций восстановило аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

В ходе рабочей встречи также были обозначены главные задачи, а именно выстраивание конструктивного диалога с руководством международной федерации и скорейший допуск российских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

Напомним, решение о приостановлении аккредитации ВФЛА было принято по рекомендациям Олимпийского комитета России, а также на основании решений комиссии министерства по госаккредитации общероссийских спортивных федераций.