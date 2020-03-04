МОК предоставил CAS заявление Родченкова, подтверждающее подлинность его письменных показаний

- Сегодня МОК предоставил CAS нотариально заверенное заявление доктора Родченкова, которое подтверждает подлинность всех аффидевитов, представленных в ходе разбирательства, и которое было принято комиссией, - цитирует ТАСС пресс-службу МОК.
Ранее Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, объявила, что подписи Родченкова на документах, являющихся доказательством по делу Зайцевой, Вилухиной и Романовой, могли быть вставлены туда из другого источника.
Напомним, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) 2 марта начал рассмотрение дела российских биатлонисток Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, которые получили пожизненную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Спортсменок лишили серебряных медалей, завоеванных в эстафете на Олимпийских играх в Сочи. У Вилухиной также забрали серебро в спринтерской гонке.
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