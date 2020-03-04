Олег Матыцин: Мы не видим рисков отмены спортивных мероприятий из-за коронавируса Министерство спорта РФ не видит рисков для отмены спортивных мероприятий на территории страны из-за коронавируса.

- Мы проводим ежедневный мониторинг ситуации. Сегодня мы не видим рисков отмены спортивных мероприятий из-за коронавируса, но осознаем всю сложность ситуации, поэтому на уровне регионов, городов и федеральном уровне работаем очень слаженно, обмен информацией происходит оперативно, - цитирует ТАСС министра спорта Олега Матыцина.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.