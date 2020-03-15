Церемония передачи Олимпийского огня пройдет без зрителей и журналистов Причина все та же — распространение эпидемии коронавируса в мире.

НОК Греции объявил, что церемония передачи олимпийского огня организаторам Игр-2020 в Токио пройдет без зрителей и журналистов.

«Церемония в четверг, 19 марта, пройдет в Афинах на стадионе «Панатинаикос» за закрытыми дверьми из-за угрозы коронавируса», — приводит ТАСС выдержку из сообщения НОК Греции.

Такие меры приняты согласно распоряжению правительства страны. Аккредитационные карты журналистов действовать не будут.

Из-за эпидемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.

Матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и многих чемпионатов в Европе в последнее время проходят без зрителей. Первенства и турниры в различных видах спорта приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии