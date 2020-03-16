Бадминтонисты Иванов и Созонов квалифицировались на Олимпиаду в Токио Проведение Игр находится под угрозой из-за коронавируса.

Российские бадминтонисты Владимир Иванов и Иван Созонов квалифицировались на Олимпийские игры в Токио.

Россияне завоевали бронзовые медали в парных соревнованиях на турнире All England Open-2020 в Великобритании. По итогам этого турнира в активе российских спортсменов стало 8400 очков, что гарантировало им участие в Олимпийских Играх.

Олимпиада в Токио должна пройти в период с 24 июля по 9 августа.