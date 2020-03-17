У вице-президент Олимпийского комитета Японии обнаружили COVID-19

The Japan Times сообщает, что вице-президент Олимпийского комитета Японии и глава Ассоциации футбола Японии Козо Тасима заразился коронавирусом.
У Тасимы небольшой жар, появились симптомы пневмонии, но в целом он чувствует себя хорошо.
Недавно 62-летний Тасима недавно вернулся в Японии из деловой поездки. Функционер посетил Северную Ирландию, Голланди и США, проводя также встречи, связанные с заявкой Японии на проведение женского чемпионата мира по футболу в 2023 году.
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