У вице-президент Олимпийского комитета Японии обнаружили COVID-19 Летние Олимпийские игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа.

The Japan Times сообщает, что вице-президент Олимпийского комитета Японии и глава Ассоциации футбола Японии Козо Тасима заразился коронавирусом.

У Тасимы небольшой жар, появились симптомы пневмонии, но в целом он чувствует себя хорошо.

Недавно 62-летний Тасима недавно вернулся в Японии из деловой поездки. Функционер посетил Северную Ирландию, Голланди и США, проводя также встречи, связанные с заявкой Японии на проведение женского чемпионата мира по футболу в 2023 году.