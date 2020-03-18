Томас Бах: Приоритеты – безопасность и здоровье спортсменов, а также сдерживание коронавируса - Советский спорт
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18 марта 2020 23:30ОлимпиадаШарафудинов Виктор

Томас Бах: Приоритеты – безопасность и здоровье спортсменов, а также сдерживание коронавируса

Президент МОК обсудил со спортсменами проведение Олимпиады в Токио.

В интервью пресс-службе Международного олимпийского комитета глава организации Томас Бах рассказал о том, что была организована видеоконференция с участием атлетов со всего мира по поводу проведения летних Олимпийских игр в 2020 году.

«У нас был отличный разговор с 220 спортсменами со всего мира, – заявил Бах. – Он был очень конструктивным, и мы теперь лучше понимаем ситуацию. Главный приоритет для нас – безопасность и здоровье спортсменов. А еще сдерживание коронавируса. В то же время у нас есть в запасе еще четыре месяца».

Напомним, что Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.

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