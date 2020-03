Томас Бах: Приоритеты – безопасность и здоровье спортсменов, а также сдерживание коронавируса

В интервью пресс-службе Международного олимпийского комитета глава организации Томас Бах рассказал о том, что была организована видеоконференция с участием атлетов со всего мира по поводу проведения летних Олимпийских игр в 2020 году.

«У нас был отличный разговор с 220 спортсменами со всего мира, – заявил Бах. – Он был очень конструктивным, и мы теперь лучше понимаем ситуацию. Главный приоритет для нас – безопасность и здоровье спортсменов. А еще сдерживание коронавируса. В то же время у нас есть в запасе еще четыре месяца».

“We had a great call with 220 athlete representatives from all around the world. It was very constructive and gave us a lot of insight. First priority is safeguarding the health of the athletes and contributing to the containment of the virus.” – IOC President Thomas Bach pic.twitter.com/X1nOIvz5FB