Отменен чемпионат Европы по гребному слалому Соревнования должны были пройти в Лондоне с 15 по 17 мая.

Европейская ассоциация каноэ на своем официальном сайте объявила об отмене чемпионата Европы по гребному слалому. Соревнования должны были пройти с 15 по 17 мая в лондонском парке Ли Вэлли и стать отборочным турниром Олимпиады в Токио

«Международная федерация каноэ и Международный олимпийский комитет согласились, что соревнования в Ли Вэлли не могут состояться из-за коронавируса», – отметил президент Европейской ассоциации каноэ Альберт Вудс.

Начаты поиски нового места проведения чемпионата континента в новые сроки.