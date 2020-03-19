Отменен чемпионат Европы по гребному слалому

Европейская ассоциация каноэ на своем официальном сайте объявила об отмене чемпионата Европы по гребному слалому. Соревнования должны были пройти с 15 по 17 мая в лондонском парке Ли Вэлли и стать отборочным турниром Олимпиады в Токио
«Международная федерация каноэ и Международный олимпийский комитет согласились, что соревнования в Ли Вэлли не могут состояться из-за коронавируса», – отметил президент Европейской ассоциации каноэ Альберт Вудс.
Начаты поиски нового места проведения чемпионата континента в новые сроки.
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