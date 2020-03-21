Олимпийский комитет Бразилии призвал перенести Олимпийские игры - Советский спорт
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21 марта 2020 18:36ОлимпиадаШарафудинов Виктор

Олимпийский комитет Бразилии призвал перенести Олимпийские игры

Ранее аналогичные заявления сделали национальные олимпийские комитеты Норвегии, Колумбии и Словении, а также Федерация легкой атлетики США.

Официальный сайт Олимпийского комитета Бразилии опубликовал заявление с призывом к МОК отложить проведение Олимпийских игр 2020 года.

Вот, что по этому поводу сказал президент бразильского НОК Вандерлей Тейшейра:

«Международный олимпийский комитет сталкивался с проблемами и раньше: отменялись Игры 1916, 1940 и 1944 годов, бойкотировали Олимпиады в Москве и Лос-Анджелесе. Организация знала, как преодолеть эти препятствия. Я уверен, что Томас Бах полностью готов вести нас в это трудное время

Мечта каждого спортсмена – соревноваться на Олимпийских играх в лучших условиях. Ясно, что проведение Игр в этом году не позволит реализовать эту мечту».

Олимпийские игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа.

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