Олимпийский комитет Бразилии призвал перенести Олимпийские игры Ранее аналогичные заявления сделали национальные олимпийские комитеты Норвегии, Колумбии и Словении, а также Федерация легкой атлетики США.

Официальный сайт Олимпийского комитета Бразилии опубликовал заявление с призывом к МОК отложить проведение Олимпийских игр 2020 года.

Вот, что по этому поводу сказал президент бразильского НОК Вандерлей Тейшейра:

«Международный олимпийский комитет сталкивался с проблемами и раньше: отменялись Игры 1916, 1940 и 1944 годов, бойкотировали Олимпиады в Москве и Лос-Анджелесе. Организация знала, как преодолеть эти препятствия. Я уверен, что Томас Бах полностью готов вести нас в это трудное время

Мечта каждого спортсмена – соревноваться на Олимпийских играх в лучших условиях. Ясно, что проведение Игр в этом году не позволит реализовать эту мечту».

Олимпийские игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа.