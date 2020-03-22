Испанская федерация футбола присоединилась к просьбам о переносе Олимпиады Летние Олимпийские игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа.

Официальный сайт Королевской испанской футбольной федерации сообщает о том, что глава организации Луис Рубиалес передал почетному президенту МОК Хуану Антонио Самаранчу письмо с просьбой о переносе летних Олимпийских игр 2020 года.

«Спорт – наше призвание, но сейчас он должен уйти на задний план, – сказано в заявлении Рубиалеса. – Мы продолжаем работать над возможными решениями проблем, но сейчас задача всех испанцев – сплотиться. Это означает, что все спортивные мероприятия должны быть перенесены».

Ранее с просьбой о переносе Олимпиады из-за пандемии коронавируса обратились в МОК национальные олимпийские комитеты Бразилии, Колумбии, Норвегии и Словении, а также Федерация легкой атлетики США.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в недавнем интервью немецким журналистам отметил, что «перенос Олимпиады – наименее справедливое решение».