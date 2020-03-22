ITV: МОК определится с решением по Токио-2020 через четыре недели Судьба Олимпийских игр может проясниться в конце апреля.

Журналист британского телеканала ITV Стив Скотт на своей странице в твиттере сообщил о том, что окончательное решение по поводу проведения или переноса летних Олимпийских игр 2020 года будет принято в 20-х числах апреля:

«Исполнительный комитет МОК дал себе четыре неделя для принятия решения по поводу Токио-2020. Они оценят ситуацию прежде, чем принимать альтернативные планы.

Стоит отметить, что это первый раз, когда определен дедлайн по поводу принятия решения. Процесс пошел».

XXXII летние Олимпийские игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа.