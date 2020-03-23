Канада не отправит сборную на Олимпийские игры-2020, если их не перенесут Олимпиада должна пройти с 24 июля по 9 августа.

Канадский олимпийский комитет (КОК) и Канадский паралимпийский комитет (КПК) приняли решение не отправлять спортсменов на Игры в Токио из-за распространения коронавируса.

Текст заявление опубликован на портале СВС.

«КОК, КПК, правительство страны, комиссия спортсменов и национальные спортивные федерации приняли тяжелое совместное решение не отправлять спортсменов на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио. Мы неоднократно обращались к Международному олимпийскому комитету (МОК), Международному паралимпийскому комитету (МПК) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с просьбой перенести Игры на год и готовы оказать любую помощь в разрешении трудностей, которые повлечет за собой перенос. Несмотря на сложности, связанные с переносом, нет ничего более важного, чем здоровье и безопасность спортсменов и общества в целом. Из-за пандемии коронавируса наши атлеты не могут выстроить полноценный процесс подготовки к Играм», - говорится в заявлении.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 300 тыс. человек, около 13 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.