НОК Австралии: Олимпиада в Токио не может пройти в запланированные даты Международный олимпийский комитет допустил возможность переноса Игр.

Национальный олимпийский комитет (НОК) Австралии считает, что Олимпиада в Токио должна быть перенесена на более поздний срок из-за распространения коронавируса.

Об этом заявил глава олимпийской делегации Австралии Иэн Честерман.

«Очевидно, что Игры не могут пройти в запланированные даты. Наши спортсмены сохраняют позитивный настрой, но стресс и неопределенность невероятно усложняют процесс подготовки», - цитирует Честермана пресс-служба НОК страны.

Напомним, ранее президент МОК Томас Бах допустил перенос Игр на другой срок из-за коронавируса и заверил, что окончательное решение будет принято в течение четырех недель.

Позднее Канадский олимпийский комитет (КОК) и Канадский паралимпийский комитет (КПК) приняли решение не отправлять спортсменов на Игры в Токио из-за пандемии.

Летняя Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа. Игры остаются последним крупным спортивным мероприятием, не перенесенным из-за коронавируса.

31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 300 тыс. человек, около 13 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.