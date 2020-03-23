Глава оргкомитета ОИ-2020: Олимпийские игры не будут отменены Соревнования должны пройти с 24 июля по 9 августа.

Глава оргкомитета Олимпийских игр в Токио Есиро Мори выразил уверенность в том, что соревнования не будут отменены, несмотря на пандемию коронавируса.

«Олимпийские игры 2020 года не будут отменены», - цитирует Мори агентство Reuters.

Напомним, ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах допустил перенос Игр на другой срок из-за коронавируса и заверил, что окончательное решение будет принято в течение четырех недель.

Позднее Канадский олимпийский комитет (КОК) и Канадский паралимпийский комитет (КПК) приняли решение не отправлять спортсменов на Игры в Токио из-за пандемии, а НОК Австралии высказал мнение, что Олимпиада должна быть перенесена.

31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 300 тыс. человек, около 13 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.