Леонид Тягачев: Против здоровья спортсменов мы не пойдем, но отказываться от Олимпиады не собираемся Соревнования должны пройти с 24 июля по 9 августа.

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев заявил, что Россия не откажется от участия в Олимпийских играх в том случае, если они пройдут в первоначально запланированные сроки

«Наша задача - это ждать до последнего и готовиться к Олимпиаде. Нам нужно ехать, но при правильном решении МОК. Позиция Австралии и Канады - это личное решение олимпийского комитета и правительства. Против здоровья своих спортсменов мы не пойдем, но отказываться от Олимпиады не собираемся», - цитирует Тягачева Sport24.ru.

Напомним, вчера президент Международного олимпийского комитета Томас Бах допустил перенос Игр на другой срок из-за коронавируса и заверил, что окончательное решение будет принято в течение четырех недель.

Позднее Канадский олимпийский комитет (КОК) и Канадский паралимпийский комитет (КПК) приняли решение не отправлять спортсменов на Игры в Токио из-за пандемии, а НОК Австралии высказал мнение, что Олимпиада должна быть перенесена.

31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 300 тыс. человек, около 13 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.